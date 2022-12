MENSA SCOLASTICA – PESARI (PD): QUARTA MINA LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI

Pesari (PD): “Il consigliere Quarta mina la fiducia nelle Istituzioni per speculazione. Sulla mensa costante monitoraggio della commissione”

Le parole del consigliere comunale di Forza Italia Gianluca Quarta sulla questione mensa, in un post pubblico, sono inaudite e pericolose. Il chiaro tentativo di delegittimare le risultanze delle relazioni del NAS dei Carabinieri e della Asl di Brindisi, organi di garanzia deputati al controllo su questo tipo di situazioni, va oltre la becera propaganda a cui ci ha abituato in questi anni e, purtroppo, mina la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni. Infatti durante una riunione della commissione consiliare Servizi sociali, convocata per discutere delle criticità emerse nel servizio di refezione scolastica, abbiamo appreso che le relazioni tecniche, di fatto, non facevano emergere problemi di natura sanitaria o di pericolo per salute per i piccoli fruitori. Quindi la posizione del consigliere Quarta è estremamente scorretta e frutto solo di strumentalizzazione politica. Durante la commissione, quindi, abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo tranne, evidentemente, il consigliere Quarta al quale è crollato il fantasioso millantato costruito ad arte per ottenere qualche like sui social. Credo che, anche se su posizioni distinte quali maggioranza e minoranza, quando al centro ci sono problematiche che coinvolgono le fasce deboli della cittadinanza bisogna essere seri e responsabili come ha fatto la quasi totalità dei consiglieri componenti la commissione servizi sociali. È innegabile che l’atteggiamento aggressivo del consigliere Quarta avuto in commissione nei confronti di assessore, consiglieri e rappresentanti dell’azienda che espleta il servizio, evidenzia tutta la sua debolezza e per questo è rimasto isolato con le sue elucubrazioni.

Infine, per contribuire a migliorare sempre di più il servizio della mensa scolastica, abbiamo chiesto e ottenuto dall’assessore Isabella Lettori la possibilità di avere una costante comunicazione e condivisione tra la presidenza della commissione consiliare servizi sociali ed il costituendo comitato mensa per monitorare ed affrontare con immediatezza le criticità che dovessero emergere.

Maurizio Pesari, consigliere comunale e vicepresidente commissione consiliare permanente Servizi Sociali