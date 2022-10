MENSA SCOLASTICA, QUARTA (F.I.): “HO CHIESTO COMMISSIONE URGENTE DOPO SEGNALAZIONI FAMIGLIE, IL DIRIGENTE HA ALLERTATO NAS E ASL”

A seguito di numerose segnalazioni pervenutemi circa il servizio di mensa scolastica, ho chiesto e ottenuto la convocazione urgente di una commissione consiliare. Nel corso della stessa è stato audito il dirigente Nicola Zizzi, il quale ci ha notiziato sul fatto che, sulla scorta delle segnalazioni giunte anche presso il suo Ufficio, sono stati allertati i Nas e l’Asl affinché vengano effettuati controlli sulla bontà del servizio. In particolare, i fruitori hanno lamentato cambiamenti nel menù, quantitativi del cibo e qualità – in particolare della frutta – rivedibili e ritardi nella consegna dei pasti, che sono quindi giunti freddi. Nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro con il gestore del servizio, la Serenissima Ristorazione, per chiarire i vari aspetti emersi.

Ho chiesto al dirigente di aggiornare la commissione sul contenuto dei verbali che verranno redatti a seguito dei sopralluoghi e sull’esito dell’incontro con la ditta.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale Forza Italia Brindisi