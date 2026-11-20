Alla luce delle gravi notizie emerse sugli organi di stampa in merito all’inchiesta della Procura di Milano sulle forniture alle mense militari — che vede coinvolti due dipendenti dell’azienda barese Ladisa e per la quale i pm hanno avanzato richiesta di interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione — si rende necessario un immediato approfondimento istituzionale anche nella nostra città.

Considerato che la società Ladisa è attualmente affidataria dell’appalto per il servizio di refezione scolastica presso il Comune di Brindisi, è stata formalmente inoltrata alla Presidente della Commissione consiliare competente, Tiziana Martucci (Forza Italia), la richiesta di convocare con la massima urgenza una seduta congiunta con la Commissione Affari Legali.

L’obiettivo della convocazione è fare piena chiarezza sui possibili riflessi amministrativi e contrattuali della vicenda sull’appalto cittadino e verificare quali azioni l’Amministrazione comunale intenda intraprendere in via precauzionale e di tutela.

Pur nel pieno rispetto del principio di presunzione d’innocenza e prendendo atto che la stessa azienda ha dichiarato di aver denunciato i dipendenti coinvolti ritenendosi parte lesa, l’Ente ha il dovere prioritario di garantire la massima trasparenza, la regolarità delle forniture e la totale sicurezza del servizio, trattandosi di un ambito estremamente delicato che riguarda direttamente la salute e il benessere dei nostri bambini.

Roberto Quarta