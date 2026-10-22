Meo (Snim), ‘il mare non solo risorsa turistica, ma anche occasione per i giovani’

Inaugurata oggi a Brindisi la 22esima edizione del Salone Nautico di Puglia

BRINDISI, Oct 22 ANSA –

“Il mare non è solo una risorsa turistica, ma è anche forse la migliore occasione che i nostri giovani hanno per rimanere nella propria terra a lavorare. Credo che il mare oggi rappresenti davvero una grande occasione perché i ragazzi possano trasformare i loro sogni in attività lavorative sul territorio. Ancora una volta noi puntiamo sulle competenze. Le scuole per noi sono fondamentali”. Lo ha detto il presidente dello Snim (Salone Nautico di Puglia), Giuseppe Meo, nel suo intervento all’inaugurazione della ventiduesima edizione della manifestazione a Brindisi. Al centro, la formazione dei giovani, il rafforzamento delle imprese del Mezzogiorno e l’apertura ai mercati internazionali. Un ruolo centrale è stato riconosciuto alla collaborazione con Confindustria Nautica.

Meo ha riferito della necessità di traguardare anche un percorso un po’ più strutturato per le aziende del Sud”, sottolineando anche il “contributo che il Mezzogiorno può offrire alla crescita della nautica nazionale, attraverso il rafforzamento del percorso associativo sui territori”.

Tra i focus di questa 22esima edizione anche quelle legati alla sostenibilità e alle nuove tecnologie per il settore nautico e marittimo; in particolare rileva il presidente dello Snim “quest’anno abbiamo voluto anche noi continuare questo percorso, soprattutto sulla sostenibilità e sull’utilizzo dell’idrogeno, perché questo è un tema fondamentale sotto l’aspetto nautico e marittimo”. “Inoltre abbiamo voluto internazionalizzare ancora di più il nostro progetto. Avremo 20 Paesi collegati con noi, ci sono delegati esteri che incontreranno le nostre aziende, perché lo sviluppo è anche questo: creare delle opportunità. L’obiettivo – ha concluso Meo – è costruire le basi perché le aziende possano continuare a crescere», dando continuità alla collaborazione anche nelle prossime edizioni”.