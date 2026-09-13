Mercatino del vintage e dell’artigianato alla casa di quartiere di Tuturano



MERCATINO DEL VINTAGE E DELL’ARTIGIANATO ALLA CASA DI QUARTIERE GALA HOUSE: DOMENICA 27 SETTEMBRE IL NUOVO APPUNTAMENTO FIRMATO “IL CURRO” APS

TUTURANO – L’associazione “Il Curro” APS, in qualità di soggetto gestore della Casa di Quartiere Gala House, annuncia ufficialmente la data del Mercatino del Vintage e dell’Artigianato, in programma per la giornata di domenica 27 Settembre. L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare gli spazi della Casa di Quartiere e trasformare la struttura in un luogo pulsante di incontro, creatività e partecipazione attiva. In queste ore stiamo già registrando un forte interesse e ricevendo le prime entusiasmanti adesioni da parte degli espositori. Sulla scia di questo primo riscontro positivo, rinnoviamo l’invito a tutti gli artigiani del fatto a mano, collezionisti d’epoca, appassionati di second-hand, antiquariato e modernariato a prendere parte all’evento con i propri stand. Un’attenzione particolare e affettuosa sarà riservata ai più piccoli: sarebbe bellissimo far partecipare a questo tipo di attività anche i bambini! Per loro la partecipazione sarà completamente gratuita, offrendo un’occasione unica per vivere un’esperienza diversa dal solito, divertirsi con un “gioco” nuovo e stimolante e muovere i primi passi nel mondo del baratto, del riciclo e del collezionismo creativo. “Come gestori della Casa di Quartiere, crediamo fortemente che una struttura senza le persone sia soltanto un contenitore vuoto. La Gala House vive solo se la nostra comunità, i creativi del territorio e le famiglie scelgono di farla vivere” – dichiarano i referenti dell’associazione “Il Curro” APS. “Vogliamo che questa giornata sia uno specchio fedele di una comunità viva, aperta e partecipativa, capace di fare rete, coinvolgere i più piccoli e dare valore al talento locale.” L’invito a partecipare è dunque aperto a tutti: dagli espositori professionisti e hobbisti alle famiglie e ai piccoli partecipanti, per condividere insieme una giornata speciale.

INFO, PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE SPAZI: Per ricevere dettagli sulle modalità di partecipazione per adulti e bambini o per riservare la propria postazione espositiva prima dell’esaurimento dei posti disponibili, è possibile contattare direttamente l’organizzazione: Telefono / WhatsApp: 349 819 5650 Sede dell’evento: Casa di Quartiere Gala House, Tuturano (BR) A cura di: Associazione “Il Curro” APS