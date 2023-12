MERCATO COPERTO DEL PARADISO – FINALMENTE!

La riqualificazione, in continuita’ amministrativa, deriva dall’attuazione del complessivo piano di

rigenerazione urbana SISUS (“PARADISO URBAN COMMUNITY” con risorse pari ad Euro

5.000.000,00). L’intervento in questione, seguito dal vicesindaco Massimiliano Oggiano con delega alla

rigenerazione urbana,

“Efficientamento del mercato coperto al quartiere Paradiso € 409.500,00” (insieme agli altri interventi)

ridisegna e riconsegna servizi di prossimita’ al quartiere.

Le principali lavorazioni dell’intervento prevedono:

realizzazione di nuovi infissi esterni a serranda avvolgibile con cassonetto e nuova realizzazione di parte

degli infissi interni a chiusura dei locali del mercato;

realizzazione di cappotto termico per circa 173 mq;

impianto Climatizzazione del tipo multisplit con ventilatore controllato ad inverter per le aree comuni

del mercato;

Nuovo impianto di illuminazione interna delle aree comuni con corpi illuminanti a LED;

impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 8 Kw;

impianto solare termico a servizio del mercato da 260 litri, sup collettore 4,04 mq.

L’amministrazione comunale provvedera’ ora alla individuazione di soggetti/operatori economici per

attivare le relative procedure di concessione e rivitalizzare, insieme alla ultimazione dei lavori di

riqualificazione della ex delegazione, il cuore pulsante del Paradiso ovvero la Corazzata.