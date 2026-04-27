Mercoledì 29 aprile la firma del Protocollo d’intesa “Carta di Brindisi per la cultura del mare” – ore 10.30 – Marina di Brindisi
Mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 10.30, nel porto turistico “Marina di Brindisi” (via Dardanelli, 2), su iniziativa dello Snim (Salone Nautico di Puglia), avrà luogo la cerimonia di firma del Protocollo d’intesa “Carta di Brindisi per la cultura del mare”.
Il documento rappresenta un importante patto civico finalizzato allo sviluppo futuro della città di Brindisi e del suo porto, con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare, la valorizzazione delle risorse portuali e i principi di sostenibilità. L’iniziativa coinvolge tutti i partner che hanno contribuito al percorso di candidatura di Brindisi a Capitale del Mare, valorizzando il lavoro condiviso e le sinergie sviluppate.
ELENCO FIRMATARI DEL PROTOCOLLO “CARTA DI BRINDISI PER LA CULTURA DEL MARE”
40 NODI ASD
AMICI DEL MARE ASD
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – BRINDISI
BRINDISI CITTÀ D’ACQUA APS
BRINDISEA ATS
BUZZ EXPERIENCE SRLS
CENTRO VELICO TORREGUACETO ASD
CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI ASD
CIRCOLO NAUTICO PORTA D’ORIENTE ASD
CNA BRINDISI TARANTO
CONFCOMMERCIO BRINDISI
CONFESERCENTI BRINDISI
COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI BRINDISI
FLOW LOVE LIFE OCEAN APS
GV3 – A GONFIE VELE VERSO LA VITA – APSSD
IISS FERRARIS DE MARCO VALZANI – POLO MESSAPIA
ITET CARNARO MARCONI FLACCO BELLUZZI
MARINA DI BRINDISI
MARINA DI BRINDISI CLUB ASD
WATER RESCUE BRINDISI
ROTARY CLUB BRINDISI VALESIO
SNIM – Salone Nautico di Puglia
UNISALENTO
VOGATORI REMURI BRINDISI ASD