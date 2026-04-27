Mercoledì 29 aprile la firma del Protocollo d’intesa “Carta di Brindisi per la cultura del mare” – ore 10.30 – Marina di Brindisi

Mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 10.30, nel porto turistico “Marina di Brindisi” (via Dardanelli, 2), su iniziativa dello Snim (Salone Nautico di Puglia), avrà luogo la cerimonia di firma del Protocollo d’intesa “Carta di Brindisi per la cultura del mare”.

Il documento rappresenta un importante patto civico finalizzato allo sviluppo futuro della città di Brindisi e del suo porto, con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare, la valorizzazione delle risorse portuali e i principi di sostenibilità. L’iniziativa coinvolge tutti i partner che hanno contribuito al percorso di candidatura di Brindisi a Capitale del Mare, valorizzando il lavoro condiviso e le sinergie sviluppate.

ELENCO FIRMATARI DEL PROTOCOLLO “CARTA DI BRINDISI PER LA CULTURA DEL MARE”

40 NODI ASD

AMICI DEL MARE ASD

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – BRINDISI

BRINDISI CITTÀ D’ACQUA APS

BRINDISEA ATS

BUZZ EXPERIENCE SRLS

CENTRO VELICO TORREGUACETO ASD

CIRCOLO DELLA VELA BRINDISI ASD

CIRCOLO NAUTICO PORTA D’ORIENTE ASD

CNA BRINDISI TARANTO

CONFCOMMERCIO BRINDISI

CONFESERCENTI BRINDISI

COMITATO PROVINCIALE FIPSAS DI BRINDISI

FLOW LOVE LIFE OCEAN APS

GV3 – A GONFIE VELE VERSO LA VITA – APSSD

IISS FERRARIS DE MARCO VALZANI – POLO MESSAPIA

ITET CARNARO MARCONI FLACCO BELLUZZI

MARINA DI BRINDISI

MARINA DI BRINDISI CLUB ASD

WATER RESCUE BRINDISI

ROTARY CLUB BRINDISI VALESIO

SNIM – Salone Nautico di Puglia

UNISALENTO

VOGATORI REMURI BRINDISI ASD