Mercoledì 29 aprile la presentazione del libro “Un caffè in libreria…” di Anna Consales e Gianfranco Perri



Mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 17.30, presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si terrà la presentazione del libro “Un caffè in libreria… per dialogare – e per viaggiare – con Gianfranco Perri. Brindisi anni ’50 e ’60, frammenti della città che non c’è più”, di Anna Consales e Gianfranco Perri, alla presenza degli autori. Interverranno: il Sindaco Giuseppe Marchionna e il prof. Giacomo Carito, Presidente della Sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia. Letture a cura di Ilaria Greco, scrittrice, e Francesco Romano, archeologo e divulgatore culturale, specializzato nella didattica museale. “Quando Anna Consales, cara amica mia, giornalista brillante e acuta osservatrice della vita, e delle vite, mi propose l’idea di un’intervista per cercare di capire, nel possibile, mi disse- quelle tante cose che non le tornavano della mia “strana” esistenza [scrittore? storico? ingegnere? americano?] trovai la proposta divertente. L’accolsi con piacere, con un pizzico di curiosità e, lo ammetto, anche con qualche perplessità”. Gianfranco Perri si è laureato in Ingegneria Mineraria presso il Politecnico di Torino, e poi si è dottorato in Meccanica delle rocce e Progettazione di gallerie. E, così, nella sua “precedente vita” è stato per quaranta anni Docente universitario di Progettazione di gallerie, prima a Torino, poi in Ecuador e infine a Caracas. Decine di anni, nel corso dei quali, ha anche progettato qualche centinaio di chilometri di gallerie-stradali, ferroviarie, idrauliche, minerarie e metropolitane- in molti dei Paesi del Centro e del Sud America: dalla Costa Rica a Panama, dal Venezuela al Cile, all’Argentina, e non solo. In questa sua “seconda vita”, invece, da ormai una quindicina d’anni, è anche divenuto appassionato studioso ed entusiasta divulgatore della Storia di Brindisi. Ha scritto e pubblicato una decina di libri e più di un centinaio di articoli sulla meravigliosa e intrigante plurimillenaria storia della sua città, Brindisi. Anna Consales, Laurea in Lingue e Letterature Straniere, vincitrice di due concorsi a cattedra. Docente di ruolo di Lingua Inglese presso l’Istituto Alberghiero di Brindisi. Giornalista pubblicista presso la rivista online “Brindisitime”, con principali campi di approfondimento: cultura, teatro, attualità e religione. Presentazioni di libri e Conferenze su tematiche differenti. Autrice delle prefazioni di alcuni libri. Moderatrice di “Guida all’Opera” presso il Nuovo Teatro Verdi. Presentazione della prima edizione del “Premio Puglia Book”. Madrina della prima edizione della Fiera del Libro di Brindisi nel 2022. Editor e socia onoraria del Rotary Club Brindisi e della Associazione di Promozione Sociale “Il Curro”. Inviata come editor per “Brindisitime” in occasione del G7, 13-15 giugno 2024. La cittadinanza è invitata.