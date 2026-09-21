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Mercoledì 30 settembre a Latiano torna “Mani in pasta”!

Mani in pasta – 2026

Torna mercoledì 30 settembre dalle ore 16.30 a Latiano, in occasione della Fera 2026, l’evento dedicato alle orecchiette fatte a mano: “Mani in pasta”! Il laboratorio dedicato alla preparazione degli iconici “stacchioddi”, protagonisti indiscussi della nostra cucina, sarà al Centro Polivalente G. Zizzi, al largo Eugenio Sarli.

Vi aspettiamo per un appuntamento per tutti, grandi e piccini, per passare assieme un meraviglioso pomeriggio all’insegna della tradizione e del divertimento!

Quindi rimbocchiamoci le maniche e…MANI IN PASTA!

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