Mercoledì a Brindisi assemblea provinciale dell’associazione “Ekoclub”

Il Consiglio Direttivo provinciale dell’ Associazione Ekoclub International Brindisi ha indetto, per il prossimo mercoledì 24 aprile alle ore 18, presso Palazzo Nervegna, un’ importante Assemblea Provinciale , con diversi temi e argomenti all’ ordine del giorno : Relazione del Presidente Massimo Roma, Relazione del Tesoriere sulla gestione e risultanze contabili 2023, Approvazione del Conto Consuntivo dell’ esercizio 2023, Consegna dei Brevetti dei Corsi per Piloti Droni- Aerialclick, Varie ed eventuali.

Si rammenta che, qualora i soci fossero impossibilitati a partecipare all’ Assemblea, possono farsi rappresentare da altro socio purchè munito di delega scritta. Ogni socio non può portare più di tre deleghe.

Come sempre,l’ Assemblea Ekoclub rappresenterà un’ ulteriore occasione per un confronto tra dirigenti , soci e iscritti, attraverso, anche e soprattutto, “ lo stato dell’ arte” delle diverse e significative iniziative messe in campo dalla nostra associazione sul territorio , con importanti sinergie con enti, autorità, le istituzioni locali .

Seguirà la presentazione del libro “CHERSYDROS-il serpente gigante della tradizione” ( la sacàra, la colovia , la biddina) del Dott. Sandro D’ Alessandro , in un contesto di cultura –informazione a cui Ekoclub Brindisi guarda sempre con la massima attenzione.