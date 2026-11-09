Mercoledì a Brindisi l’iniziativa di Ance “Cantieri aperti”

Mercoledì 11 novembre, alle ore 9.45, presso il cantiere della Cassa di Colmata – tra il Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est, nel porto esterno di Brindisi (Viale Albert Einstein) – si terrà la conferenza stampa della terza edizione dell’iniziativa “Cantieri aperti – l’arte del costruire in Puglia”, promossa da ANCE Brindisi in collaborazione con ANCE Puglia, con il patrocinio dell’Inail.
L’evento, che si terrà quello stesso giorno, vedrà la partecipazione degli studenti dell’IISS Majorana di Brindisi (Liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale).