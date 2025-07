Mercoledì a Brindisi una raccolta di firme per una nuova legge sui consorzi di bonifica

Una raccolta firme per una nuova legge sui consorzi di bonifica, promossa dal comitato

“Voce Comune”. E’ questa l’importante iniziativa alla quale aderiscono il dott. Francesco

Saponaro, segretario Provinciale IO SUD Brindisi e l’avvocato Alessandro Formosi, quadro

dirigente dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili Sezione Provinciale di

Brindisi, di recente nominato Segretario Cittadino di IO SUD per Brindisi.

La raccolta firme è finalizzata a dire basta a una vera e propria vessazione a danno dei

cittadini, imposta da anni nel silenzio generale, e si pone a sostegno della proposta di legge

dal titolo “Modifiche delle norme del processo tributario (Decreto Legislativo 31 dicembre

1992, n. 546, e successive modifiche e integrazioni), in materia di controversie relative ai

contributi di bonifica, al fine di consentire un’efficace difesa dei cittadini consorziati (art. 24

della Costituzione”.

L’appuntamento è per mercoledì 16 luglio dalle ore 17:00 alle ore 19:00 a Brindisi, presso

la sede A.N.M.I.C. in via Sicilia nr. 40.

I cittadini sono invitati a partecipare per dare forza a una battaglia di giustizia, equità e buon

senso.

Unisciti a noi, firma anche tu.

Alessandro FORMOSI Francesco SAPONARO