MERCOLEDÌ A MESAGNE IL FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA

L’arte di strada torna ad animare il centro storico di Mesagne con Street Art – Festival degli Artisti di Strada, che si svolgerà nella serata di mercoledì 10 agosto, a partire dalle ore 21; l’evento rappresenta ormai un appuntamento fisso per grandi e piccini ed è l’occasione ideale per trascorrere un’allegra serata nella meravigliosa cornice di uno dei centri storici più belli della Puglia.

Verticalisti, Slinky Man, trampolieri, Statue viventi, Acrobatica aerea, Ombre cinesi compongono la colorata carovana pronta ad invadere Via Castello, Piazza IV Novembre, Piazza Orsini e PiazzaCommestibili. Esibizioni e spettacoli daranno vita a un caleidoscopico viaggio alla scoperta di mondi e personaggi fantastici in grado di stupire e coinvolgere adulti e bambini.

L’evento è organizzato da LabCommunications Eventi di Concetta Renna e promosso dal Comune di Mesagne in collaborazione con Cooperativa Rinascita, ente gestore “Progetto SAI cat. Ord.”.

“Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un nostro fratello, poniamo fine ad ogni conflitto.” (Paulo Coelho)…È lo “spettacolo dell’inclusione”, organizzato dalla Cooperativa Rinascita insieme all’Amministrazione Comunale: proviamo a confonderci un po’ tra di noi.