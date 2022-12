MERCOLEDI’ A MESAGNE PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA “INSIEME E’ NATALE”

Conferenza stampa di presentazione del programma “Insieme è Natale”

Sarà presentato il prossimo mercoledì 7 dicembre in conferenza stampa il programma “Insieme è Natale”, il calendario delle iniziative promosse nell’imminente periodo di Feste dal Comune di Mesagne in collaborazione con il SAI – Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI – categoria ordinari e SAI categoria MSNA – Minori Stranieri Non Accompagnati). L’incontro è fissato alle ore 19 presso la sede dell’associazione “Il Borgo dei Presepi”, nel Frantoio semi-ipogeo di via Eugenio Santacesaria, 3.





Nella stessa occasione si terrà l’inaugurazione del nuovo presepe artistico. Tutti i dettagli saranno forniti nel corso dell’incontro al quale interverranno: