MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2026

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

BRINDISI CORTEO ORE 9.00

Partenza da Piazza Crispi (Stazione FS)

con Assemblea conclusiva in Piazza della Vittoria fino alle ore 12:30

AUTODETERMINAZIONE DEI CORPI, AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

NO ALLA VIOLENZA DI GENERE, NO ALLA VIOLENZA DELLA GUERRA

Dedichiamo questa giornata di lotta alle donne palestinesi uccise a Gaza, con un sudario, da noi realizzato, qui a Brindisi. Porteremo nel corteo un lungo telo di cotone bianco come stoffa di memoria e rispetto, con i nomi scritti a mano, nei colori della bandiera palestinese, di quasi mille delle oltre 38.000 vittime femminili del genocidio per mano dell’esercito israeliano dal 7 ottobre 2023 ad oggi.

I nomi, scritti da decine di studentesse e donne, ci dicono che esse vivono ancora nella lotta e nella resistenza delle donne e dei popoli di tutto il mondo. I loro nomi diventano simboli di memoria, sorellanza, pace e giustizia.

In tutte le guerre, i corpi delle donne sono usati come bersaglio delle peggiori forme di violenze e disumanizzazione, spesso non riconosciute e impunite. Basti come esempio il modo in cui le donne sopravvissute a Gaza sono costrette ad affrontare il parto e le mestruazioni in assenza quasi totale di infrastrutture idriche e di servizi igienico-sanitari.

Dedichiamo questa giornata di lotta a tutte le donne uccise per femminicidio che costituisce l’esito finale di un continuum di violenze. Circa 1 donna su 3 ha subito nel corso della sua vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

Nonostante il codice rosso le donne non si sentono protette e non denunciano, infatti solo il 10-15% sporge denuncia formale. In Italia, fino ad oggi, sono 75 le donne uccise, principalmente per mano del partner o ex partner e 115 i tentati femminicidi. Porteremo nel corteo i cartelli con i nomi delle vittime per ricordare che esse sono state uccise in quanto donne, per aver scelto di liberarsi da relazioni violente e abusanti.

Proprio per ricordare le donne vittime di femminicidio le socie e i soci dell’associazione Mytica hanno realizzato a mano delle Bambole “Testimoni silenziose”: ognuna di esse rappresenta una donna uccisa in Puglia. Il lavoro artigianale diventa un potente strumento di memoria e denuncia. Le “Bambole” saranno esposte nelle vetrine del centro e daranno visibilità al numero verde 1522, ove chiedere aiuto.

Riteniamo provocatorio che proprio in coincidenza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Fondazione per la Natalità convochi, a Roma, i propri stati generali. Pretendono che la natalità sia “un bene comune”, funzionale alla tenuta del sistema economico e sociale, e ignorano i bisogni delle donne e il diritto di scelta sul proprio corpo.

Ci chiedono più figli ma ci restituiscono lavori di fame e solitudine e ci scaricano addosso il peso di un welfare massacrato. “Più figli si fanno, più lo stato è presente”, afferma la Presidente del Consiglio Meloni. Questa la presenza dello Stato: €100 all’anno per ogni nuovo nato/a fino al 18simo anno, da considerarsi come salvadanaio spendibile ai diciotto anni per scopi formativi, professionali o pensionistici, come previsto nella manovra finanziaria per il 2027.

Si conferma la politica delle briciole con la tecnica dei bonus: bonus mamme, bonus asilo nido, ecc.

Le politiche governative, frammentarie e repressive,non rimuovono le cause strutturali della violenza maschile sulle donne e di genere, né facilitano la fuoruscita dalle situazioni di violenza a causa della mancanza di un vero welfare pubblico che garantisca autonomia abitativa, economica e sociale, nonché protezione e servizi per l’infanzia.

Lo stesso reddito di libertà per le donne vittime di violenza in condizione di povertà, è una misura che solo una minima parte di esse può ottenere ed è limitata nel tempo.

Servono tutele reali, reddito di autodeterminazione, centri antiviolenza e case rifugio. Manca un’efficace strategia di prevenzione e di contrasto alla violenza che dovrebbe partire dalle scuole. È necessario nel sistema scolastico un programma strutturato, obbligatorio e continuativo di educazione all’affettività, al rispetto delle differenze e al consenso. Si aumentano invece del 18% le spese militari!!

Per tutte queste ragioni ci sentiamo parte di una comunità mondiale che lotta contro le discriminazioni di e tra i generi, contro l’aumento delle spese militari e il riarmo, contro le guerre, i genocidi, il carovita e i salari da fame, contro la repressione dei movimenti sociali che, dalla Serbia, all’Albania, dall’India, al Brasile, dall’Italia alla Francia, ecc., rivendicano politiche di redistribuzione della ricchezza, welfare pubblico e universale, pace, rispetto del diritto internazionale, disarmo atomico.