Mercoledì “Brindisi, riquadri di immagini e parole, tra divagazioni poetiche”

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 17, presso il Museo Ribezzo, il Club Inner Wheel “Cristina Cordella”, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi, presenta un evento dal titolo:

“BRINDISI, RIQUADRI DI IMMAGINI E PAROLE, TRA DIVAGAZIONI POETICHE”

Introdurrà la serata:

Aloisia Lamberti

Presidente Inner Wheel Club “Cristina Cordella”

Relatrice:

Giulia Cesaria

Scrittrice – Operatrice Culturale

Una città tutta da scoprire, un tour virtuale, tra gli scorci più suggestivi, tra vicoli silenziosi e mura, che trasudano storia e arte, tra chiese, castelli e bastioni, tutti da vivere attraverso emozioni, che diventano pensiero, fiumi di parole in piena.

Piccoli riquadri della città di Brindisi, dove le parole dipingono le immagini, trasformandole in versi.

Un modo nuovo per scoprire le bellezze della nostra meravigliosa città, sfogliando versi e parole tra mare, terra, tradizioni e musica.

Nutrire di emozioni le nostre radici, i luoghi in cui viviamo, ci aiuta ad amare, ancora di più, la nostra città, degna di essere rispettata, per il suo valore storico, che merita di essere valorizzato ed apprezzato in tutto il mondo.