“Mercoledì del gusto” con la cantina di Tenute Lu Spada

È la cantina Tenute Lu Spada l’ospite del “Mercoledì del Gusto” del Winebar Barrique di Brindisi.Mercoledì 5 marzo, come di consueto, saranno degustate quattro referenze della nota cantina che in poco tempo è riuscita a farsi apprezzare dagli appassionati e dai winelover rispolverando la tradizione e la cultura vitivinicola brindisina.Reduce dalla partecipazione allo Slow Wine Fair di Bologna, la fiera internazionale del vino buono e giusto, saranno degustati il bianco minutolo Avocetta, il rosato di negroamaro Tuffetto, la malvasia nera Laenius e il negroamaro in purezza Nyroca.Ai quattro vini di Tenute Lu Spada saranno abbinati altrettanti piatti proposti dalla cucina di Barrique.Sarà anche un’occasione per “festeggiare” il fresco riconoscimento di locale con la migliore carta dei vini biologici e biodinamici assegnato da Slow Food Italia.L’appuntamento è per mercoledì 5 marzo alle ore 20.30. Info e prenotazioni al 340 803 4639