Mercoledì il Rotary Valesio organizza un recital pianistico con Camilla Chiga

Il Rotary Club di Brindisi VALESIO, presieduto dal Dottor Francesco SERINELLI, è lieto di invitarvi a un evento straordinario, organizzato in collaborazione con Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, il Polo BiblioMuseale di Brindisi, la sezione provinciale di Brindisi dell’EKOClub e la THCS – Telemedicine for Health Care Solutions, che unisce la musica al nobile scopo della solidarietà.

Mercoledì 12 marzo alle ore 18:00, presso il suggestivo Museo Ribezzo di Brindisi, si terrà un recital pianistico a favore della Rotary Foundation per l’eradicazione della poliomielite nel mondo.

A deliziare il pubblico sarà la talentuosa pianista brindisina Camilla Chiga, vincitrice assoluta della Seconda Edizione del Concorso Pianistico Internazionale “NINO ROTA”, un prestigioso concorso organizzato dal Rotary Club di Brindisi VALESIO, durante il quale ha saputo conquistare il pubblico con il suo straordinario talento. La sua carriera si distingue per l’interpretazione di brani complessi e la tecnica impeccabile, che le ha permesso di ricevere riconoscimenti prestigiosi a livello internazionale. Camilla ha dimostrato fin da tenera età una passione travolgente per la musica e una dedizione totale alla perfezione tecnica e interpretativa. La sua formazione, che include studi con alcuni dei più grandi maestri di pianoforte, le ha permesso di esibirsi in numerosi concerti e festival, riscuotendo sempre grande apprezzamento dalla critica e dal pubblico.

Nel recital di mercoledì 12 marzo la sua performance promette di incantare tutti i presenti con un programma musicale di altissimo livello, che prevede l’esecuzione di alcune delle più celebri composizioni di Ludwig van Beethoven, uno dei più grandi compositori della storia della musica, Frédéric Chopin, il maestro del romanticismo pianistico, e Franz Liszt, virtuoso ungherese che ha rivoluzionato il pianoforte con la sua tecnica e il suo linguaggio musicale innovativo.

La poliomielite, o polio, è una malattia virale altamente infettiva che colpisce principalmente i bambini sotto i 5 anni. Il virus attacca il sistema nervoso, causando paralisi, e in alcuni casi può essere letale. Sebbene la polio sia ormai rara nei paesi sviluppati, continua a rappresentare una minaccia nei paesi in via di sviluppo, dove l’accesso ai vaccini e ai trattamenti sanitari è limitato. Grazie alla campagna globale di eradicazione promossa dal Rotary International, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e altre organizzazioni, il numero dei casi è diminuito drasticamente, ma non è ancora possibile abbassare la guardia.

Il Rotary ha dato vita alla PolioPlus, una campagna che dal 1985 ha contribuito alla vaccinazione di milioni di bambini in tutto il mondo. Ogni contributo, piccolo o grande, è essenziale per avvicinarsi all’obiettivo di un mondo libero dalla polio.

L’ingresso all’evento è gratuito e l’offerta per la causa è completamente libera, dando a ciascun partecipante l’opportunità di contribuire secondo le proprie possibilità al progetto di eradicazione della polio nel mondo:

Ogni piccolo gesto sarà un passo verso un mondo libero da questa malattia.

L’incontro rappresenta una rara occasione per vivere una serata di cultura e solidarietà, godendo di un programma musicale di qualità, in uno dei luoghi più significativi della città di Brindisi, il Museo Ribezzo, che farà da cornice a questo evento speciale.

Unisciti a noi per supportare una causa che riguarda tutti e che attraverso la musica, la cultura e la comunità può fare la differenza. Vi aspettiamo numerosi!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Rotary Club Brindisi Valesio all’indirizzo email info@rotaryvalesio.it.