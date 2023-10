MERCOLEDI’ LA PROIEZIONE DEL DOCU-FILM “KEYS, BAGS, NAMES, WORDS. RICORDI E DEMENZE”

Proiezione docu-film: “Keys, bags, names, words. Ricordi e demenza: storie di speranza”

Nell’ambito delle iniziative della Dementia Friendly Community promosse dal Centro Diurno per l’Alzheimer e le demenze senili “Con il cuore nella mente” di Cellino San Marco, si inserisce la proiezione del docu-film “Keys, bags, names, words. Ricordi e demenza: storie di speranza”.

L’appuntamento è presso Movimenti – Laboratorio urbano di Brindisi, mercoledì 25 ottobre alle 18 (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti).



Si tratta di un documentario che approfondisce le esperienze soggettive di persone in tutto il mondo che si sono adattate alla diagnosi di demenza. Si vedrà il profondo impatto delle loro storie ispiratrici su artisti e scienziati che affrontano una delle più grandi sfide sanitarie e sociali del XXI secolo con un approccio audace e innovativo, sfruttando creatività, umorismo e compassione per guidare la strada verso la speranza.

Il film non vuole raccontare la perdita, ma celebrare la forza dello spirito umano. L’obiettivo è mostrare come, nonostante le difficoltà, il dolore e la paura, una persona con demenza rimanga innanzitutto una persona e che, anche dopo la diagnosi, c’è molto che si può fare per vivere una vita piena, serena e dignitosa.

“Dementia Friendly Italia” è un’iniziativa della Federazione Alzheimer Italia (www.alzheimer.it). Si tratta di un progetto nato per sostenere coordinare ed implementare la diffusione di realtà “amiche delle persone con demenza”. Frutto dell’esperienza internazionale acquisita grazie alla partecipazione alla Joint Action on Dementia (www.actondementia.eu), Dementia Friendly Italia, può contare su di un metodo e su linee guida efficaci per contribuire a rendere una comunità, un’organizzazione o un luogo maggiormente accoglienti per le persone con demenza.

A Cellino San Marco, “Con il cuore nella mente” è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno finalizzata all’accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza che per il loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio per l’intero arco della giornata.

L’ente gestore del centro è Eridano Cooperativa Sociale Onlus.