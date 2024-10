Mercoledì nella Giulio Cesare la cerimonia di consegna dei certificati Cambridge

Il prossimo 9 ottobre, presso l’Aula Magna del plesso “Giulio Cesare” dell’Istituto Comprensivo Commenda, si terrà la Cerimonia di Consegna dei Certificati Cambridge agli alunni che hanno superato l’esame al termine dello scorso anno scolastico.

L’evento si svolgerà nel corso di una giornata di incontri e manifestazioni, in occasione dello European School Sport Day.

In questa lunga giornata presso la scuola “Giulio Cesare” avranno luogo una serie di attività sportive organizzate dai ragazzi del Progetto “Una Classe per lo Sport” coordinato dalla prof.ssa Silvia Lapomarda e che rientrano nel programma di continuità che la scuola ogni anno organizza quale dialogo tra la scuola primaria e la scuola secondaria.

Il pomeriggio, invece, sarà dedicato alla consegna dei Certificati Cambridge. Da molti anni l’Istituto Comprensivo Commenda si affida all’esperienza e alla professionalità dei docenti madrelingua inglese David Ball, Tracey Hope e Maria Giaimis, e per lo spagnolo, alla docente madrelingua Silvia Sanjuan, per la formazione dei propri alunni. E i risultati, come ogni anno, non si sono fatti attendere.

“Siamo molto contenti dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi al termine del percorso di studi, – afferma la Referente del Progetto “Una classe per l’Europa”, Paola Andriani. – Il numero degli alunni che ha raggiunto un livello ottimo nella conoscenza della lingua sta crescendo ogni anno.

Consegneremo l’attestato di certificazione a oltre 130 ragazzi tra coloro frequentano il nostro comprensivo e quelli che a settembre hanno cominciato il percorso di studi nelle scuole superiori.”

“Inoltre – continua la prof.ssa Andriani – quest’anno di particolare rilievo è il fatto che molti ragazzi hanno conseguito il livello B1 seguendo un breve corso aggiuntivo di approfondimento di sole diciotto ore con il loro docente madrelingua. Un risultato che speravamo, ma che non era scontato sebbene l’impegno profuso sia stato costante in questo senso”.

“L’importanza della conoscenza dell’Inglese è fondamentale nella nostra realtà sempre più globalizzata. – afferma la Dirigente Scolastica dell’IC Commenda, Patrizia Carra – Parlare correntemente questa lingua permette ai nostri ragazzi di non avere incertezze nell’affrontare il mondo e consente loro una maggiore disinvoltura nello scoprire nuove culture. È un valore aggiunto che, guardando oltre i confini scolastici, può essere sfruttato per sempre nella vita di ognuno e sempre a proprio favore, e, soprattutto, che garantirà loro autonomia e indipendenza”.

L’appuntamento è per le ore 17 con una grande cerimonia di festeggiamento.