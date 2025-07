Mercoledì presso l’Asl la presentazione di “Un sorriso sano per la vita 3.0” per la prevenzione orale

Mercoledì 9 luglio alle 11 sala Appia direzione generale

Presentazione di Un sorriso sano per la vita 3.0, un progetto sperimentale di prevenzione orale

Sarà presentato mercoledì 9 luglio alle 11, nella sala Appia della direzione generale della Asl, in via Napoli, il progetto sperimentale di prevenzione orale Un sorriso sano per la vita 3.0, realizzato dalla Commissione d’Albo igienisti dentali e dall’Ordine Tsrm e Pstrp (tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) della provincia di Brindisi, con il sostegno dell’azienda sanitaria. Interverranno il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, la presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp, Domenica Argese, con i consiglieri, la dirigente responsabile Uosd Professioni sanitarie della Asl Adelina Usai, la presidente della Commissione d’Albo igienisti dentali, Giovanna Mosaico, e il consigliere regionale Alessandro Leoci.

La salute orale influisce significativamente sui vari aspetti della vita, ma spesso non ottiene l’attenzione necessaria: le malattie orali, pur essendo largamente prevenibili, costituiscono un onere sanitario importante e influenzano le persone durante l’intero arco della vita.

Per migliorare la salute orale della popolazione, attraverso iniziative di educazione e sensibilizzazione, la Asl Brindisi ha deciso di promuovere il progetto Un sorriso sano per la vita 3.0, che è rivolto a donne in gravidanza, bambini fino a 12 anni e over 65.