Mercoledì sarà chiusa la strada Brindisi-San Pietro V.co per lavori

VIABILITA’, CHIUSURA STRADE E PERCORSI ALTERNATIVI

Si informa la cittadinanza che mercoledì 31 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 15:00, e comunque sino alla chiusura dei lavori, sarà interdetta al traffico la ex SS. 16 tratto “Brindisi – San Pietro Vernotico” in corrispondenza della rotatoria del quartiere La Rosa per i lavori di rifacimento del tappetino di usura.

Gli utenti e i mezzi provenienti da Brindisi e dal quartiere Bozzano e diretti verso San Pietro Vernotico saranno dirottati sulla SS. 613 “Brindisi – Lecce” o sulla S.P. n° 79 “Brindisi – Tuturano – San Donaci” per raggiungere il quartiere La Rosa, mentre gli utenti e i mezzi provenienti da San Pietro V.co e diretti per Brindisi saranno dirottati sulla S.P. n° 43.

A tal proposito è stata emanata apposita ordinanza dirigenziale n. 6 del 25-01-2024.

Sul posto sarà presente il personale della società in house Santa Teresa S.p.A. affidataria dei lavori, nonché il personale della Polizia Provinciale e del servizio viabilità della Provincia di Brindisi.