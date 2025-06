“Meridiani d’Estate 2025”: Quando restare è una scelta. Presentato il cartellone di eventi estivi

“C’è un’estate che non invita a partire ma a riscoprire i luoghi con uno sguardo diverso”. Presso la Sala M. M. Guadalupi di Palazzo di città, si è tenuta una conferenza stampa per la presentazione del cartellone delle iniziative culturali e di spettacolo per la stagione estiva 2025 “Meridiani d’Estate 2025”: Quando restare è una scelta, organizzato dal Comune di Brindisi e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi. Il neoeletto Presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, Chris Torch, è stato presentato ufficialmente agli organi di informazione. Chris ha diretto tutto il percorso per “Brindisi capitale della cultura 2027″, e, anche se la nostra città non ha vinto, si è, comunque, classificata tra i primi posti ed è, sicuramente, un ottimo risultato. Adesso il Presidente assicura che sarà molto impegnato in questo suo nuovo incarico che ha accettato con entusiasmo. Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha illustrato il programma di eventi che si terranno tra luglio e agosto. Si è cercato di venire incontro alle esigenze di tutte le fasce di età. Tanta musica, teatro, sport, con il nostro bel mare a fare sempre da protagonista. L’incontro è iniziato con un momento ironico, con il Sindaco che mostrava un cartellone con la scritta:”Ci pensa il mare”, un modo simpatico di ricordare la polemica dell’anno precedente. Un programma molto ricco pensato per i brindisini che restano in città e per i tanti turisti. Anna Consales