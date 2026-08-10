“Meridiani d’estate”, i Gemelli Diversi a Brindisi con il tour 2026

Quasi trent’anni di canzoni, una generazione cresciuta con “Un attimo ancora“, “Mary” e “Fotoricordo” e un repertorio che ha fatto incontrare rap e pop quando quella contaminazione era ancora una formula innovativa per la musica italiana. Mercoledì 19 agosto, alle ore 21.30, piazza Santa Teresa a Brindisi ospita i Gemelli DiVersi con il “Tour 2026”. Prima del concerto, warm up con i vocalist e i dj di Ciccio Riccio, chiamati a preparare la piazza al live. L’ingresso è libero.



L’appuntamento fa parte di “Meridiani d’Estate 2026“, il cartellone culturale e di spettacolo organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, che attraversa l’estate con musica, teatro e iniziative diffuse in diversi luoghi della città.



Sul palco di piazza Santa Teresa i Gemelli DiVersi porteranno una storia musicale iniziata a Milano nel 1998 e diventata presto familiare a più generazioni. Il gruppo nasce nell’orbita della Spaghetti Funk, esperienza decisiva per la scena hip hop italiana degli anni Novanta, e trova una propria identità nell’incontro tra il rap e una chiara cifra melodica. Una formula che permette alle canzoni di passare con naturalezza dalle radio alle piazze e di parlare anche a chi, fino a quel momento, aveva frequentato poco il rap.



Il primo grande successo è “Un attimo ancora”, costruito sulla rilettura di “Dammi solo un minuto” dei Pooh. È il pezzo che apre la strada al primo album e che porta il nome dei Gemelli DiVersi al grande pubblico. Da quel momento arrivano dischi, tournée e singoli capaci di accompagnare gli anni a cavallo tra la fine dei Novanta e i primi Duemila. “Come piace a me“, “Tu no“, “Per farti sorridere” e “Fotoricordo” entrano in un repertorio che fa convivere scrittura rap e vocazione pop.



Poi c’è “Mary”, pubblicata nel 2003 e diventata una dei pezzi più riconoscibili del gruppo. Il brano conquista le classifiche e rafforza un tratto che accompagnerà a lungo i Gemelli DiVersi: la capacità di utilizzare una forma musicale accessibile per affrontare anche argomenti sociali e personali. Nel 2009 arriva anche il Festival di Sanremo con “Vivi per un miracolo“. Negli anni successivi la formazione cambia, ma il progetto continua con Thema e Strano, rispettivamente anima rap e voce melodica del gruppo. Nella fase più recente, il duo ha pubblicato nuovi brani e nel 2024 ha riportato “Mary” sul palco dell’Ariston accanto a Mr. Rain, in una versione che ha messo in contatto il pezzo con una nuova generazione di ascoltatori.



Il Tour 2026 parte proprio da questa continuità tra passato e presente. Il live seguirà il filo dei pezzi che hanno costruito l’identità del gruppo, da “Un attimo ancora” a “Mary“, da “Fotoricordo” a “Per farti sorridere“, accanto alle ultime produzioni. Tra queste “Desiderio”, pubblicato lo scorso 19 giugno, nuovo capitolo di una storia che continua a misurarsi soprattutto con il palco.



La serata entrerà nel vivo già prima del concerto, con il warm up dei vocalist e dei dj di Ciccio Riccio. Mercoledì 19 agosto, Brindisi ritrova dal vivo una delle formazioni che più hanno segnato il pop-rap italiano tra gli anni Novanta e Duemila.Un concerto che attraversa una lunga storia musicale e la rimette in gioco davanti a un pubblico cambiato insieme a quelle canzoni, successi diventati familiari cui si aggiungono pagine nuove e una ricerca tutta in movimento.