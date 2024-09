Mesagne – 𝐋𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟗 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐋𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐫𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐥𝐞 “𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐙𝐚𝐜𝐜𝐡𝐞𝐨”

Il laboratorio sartoriale nasce grazie alla lungimiranza e allโ€™impegno dei volontari della

โ€œCasa di Zaccheoโ€, e si propone di trasmettere le basi sulla conoscenza laboratoriale della sartoria, attraverso un ciclo di lezioni frontali e pratiche per realizzare capi semplici e acquisire dimestichezza con tessuti e lavorazioni. Il progetto, dono di Papa Francesco, รจ stato finanziato dal Dicastero Vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale, in collaborazione con lโ€™Arcivescovo Mons. Giovanni Intini. Il laboratorio sartoriale รจ uno spazio aperto alla collaborazione con altre realtร del territorio il cui obiettivo รจ la creazione di opportunitร di lavoro, competenze tecniche e possibilitร di nuovi percorsi per persone in difficoltร . Le persone coinvolte nel laboratorio acquisiranno competenze sempre specifiche nella produzione e confezionamento di abiti e accessori, nella realizzazione artigianale di articoli da regalo, bomboniere, arredi sacri per la messa, confezione di tuniche per la prima Comunione.

