MESAGNE – 150 EVENTI PER L’ESTATE NELLA CAPITALE DELLA CULTURA DI PUGLIA 2023

Sottotitolo – A Mesagne l’Amministrazione Comunale ha allestito un calendario estivo di oltre 150 eventi. Il tutto, grazie anche alle risorse rivenienti dal titolo di Capitale della cultura di Puglia 2023

Oltre 150 eventi per celebrare l’estate in cui la città di Mesagne ha il ruolo di capitale della cultura di Puglia 2023. Il calendario è stato presentato a Palazzo di Città dal sindaco Toni Matarrelli, dal consigliere delegato Marco Calò e dal direttore artistico Maurizio Piro. Quella già avviata sarà senza dubbio la più bella e importante programmazione estiva di sempre in cui hanno svolto un ruolo fondamentale anche le associazioni ed anche gli artisti e gli sportivi mesagnesi.

La punta di diamante del calendario di eventi è senza dubbio la mostra di Caravaggio che sarà inaugurata il 16 luglio e sarà visitabile fino all’8 dicembre. Un evento di grande valore artistico e culturale che la Regione Puglia ha voluto inserito ai vertici dei motivi di attrazione dell’intero territorio regionale.

Ma non mancheranno grandi cantanti come Albano Carrisi che il 17 luglio terrà un concerto in occasione della festa patronale della Madonna del Carmine. Ed ancora presentazione di libri, tornei sportivi, esibizioni di scuole di danza, la notte bianca dei bambini, il Freedom Jazz Festival e il Messapica Film festival. E tra le anticipazioni riguardanti il mese di agosto un concerto di Vinicio Capossela.