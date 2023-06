“MESAGNE 360°” – PRESENTATO IL VIRTUAL TOUR PER SCOPRIRE LA CITTA’

Èstato presentato stamattina, nell’Aula consiliare a Palazzo dei Celestini, il progetto Mesagne 360°, lo strumento digitale che consente di visitare in modo virtuale, con una definizione altamente realistica, la città ed i suoi principali punti di interesse culturali e ricettivi. <<Un’elaborazione futuristica delle più belle cartoline di Mesagne: è stata realizzata attraverso un percorso di navigazione personalizzabile che combina innovazione e tradizione e collega idealmente il Centro Storico alle periferie>>, ha dichiarato il sindaco della città Antonio Matarrelli durante l’incontro, esprimendo vivo apprezzamento per l’iniziativa.

<<Un’ulteriore opportunità che abbiamo pensato si potesse abbinare bene alle ambizioni di una città che continua con successo a conquistare step sempre più significativi di crescita turistica, e che per la prima volta viene introdotta con questa modalità in una realtà pugliese>>, hanno spiegato i referenti di VideoNice, l’azienda mesagnese con oltre trent’anni di esperienza impegnata a promuovere il territorio, avvalendosi di tecnologie audiovisive e multimediali all’avanguardia. La visita virtuale include la possibilità di scoprire gli angoli più suggestivi del Centro Storico e di diversi importanti monumenti e punti di interesse fuori dalle antiche Mura, tra questi il Santuario di Mater Domini, il complesso dei Padri Domenicani, il Tempietto di San Lorenzo. Si potranno sceglierediverse opzioni di fruizione, immagini classiche o legate a particolari eventi e periodi dell’anno; le sezioni sono presentate sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Il prodotto multimediale sarà completato da un supporto offline: circa 200 espositori da tavolo, con il logo ed il QRcode Mesagne 360°, faranno bella vista nei locali di ristorazione e nelle strutture ricettive della città. Inquadrando il Codice, si potrà accedere velocemente ai luoghi, scoprire servizi e ricavare informazioni utili. Sarà possibile farlo semplicemente utilizzando il proprio smartphone, mentre si è nella propria camera d’albergo, si aspetta la cena o si programma un giro in città. <<Una novità importante per i tanti turisti e visitatori che sempre più numerosi scelgono Mesagne come meta da conoscere e che li aiuterà a guadagnare tempo e consapevolezza sui luoghi e i servizi da raggiungere>>, ha concluso Marco Calò, delegato comunale alle Politiche culturali e scolastiche. Mesagne 360° gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale e del sostegno di un gruppo di ristoratori mesagnesi.