Mesagne al Senato per la Giornata internazionale della Scienza

Questa mattina, nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, sede del Senato della Repubblica a Roma, gli studenti delle classi terze del plesso “Moro” dell’I.C. “Giovanni XXIII – Moro” hanno partecipato all’incontro “L’eredità di Rita Levi-Montalcini: scienza, merito e nuove generazioni”.

L’evento, promosso in occasione della Giornata Internazionale della Scienza, ha rappresentato un importante riconoscimento per le ragazze e i ragazzi, distintisi per due anni consecutivi nella Robotics Competition delle Nazioni Unite a Brindisi.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Mesagne Francesco Rogoli, il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia Toni Matarrelli, il Vicesindaco di Mesagne con delega alle Politiche Giovanili Anna Maria Scalera, l’Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, Vincenzo Sicilia, e il Dirigente Scolastico Salvatore Fiore, insieme a numerosi illustri relatori.

Nel corso del suo intervento, il Sindaco di Mesagne Francesco Rogoli ha voluto rivolgere un messaggio diretto agli studenti: “Rita Levi-Montalcini diceva ai giovani: «Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare, e non temete niente». Oggi vi trovate nel cuore delle Istituzioni repubblicane non per caso, ma perché avete studiato, avete collaborato e avete creduto nelle vostre capacità. Non abbiate mai paura della complessità, non abbiate paura di sbagliare o di sognare in grande. Portate con voi l’orgoglio delle vostre radici mesagnesi, ma con uno sguardo sempre aperto sul mondo.”

Questo traguardo dà lustro non solo all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Moro” e al corpo docenti – che con dedizione guidano quotidianamente i ragazzi nella crescita e nella ricerca –, ma all’intera città di Mesagne, che vede premiati l’eccellenza scolastica, la passione per la scienza e il merito delle nuove generazioni.