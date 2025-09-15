Mesagne, Amministrazione comunale al lavoro per una nuova area mercatale e polifunzionale

Avviato l’iter per individuare una sede definitiva per il mercato settimanale, uno spazio adeguato che possa ospitare anche fiere, concerti ed eventi. L’assessore Ture: “Una soluzione unitaria e funzionale per operatori e cittadini”.

MESAGNE – L’Amministrazione Comunale ha avviato il percorso politico-amministrativo per individuare una nuova e definitiva area mercatale e polifunzionale. L’obiettivo è superare le criticità legate alla soluzione temporanea del mercato settimanale del mercoledì e creare uno spazio moderno e versatile che possa ospitare non solo gli ambulanti, ma anche fiere, concerti ed eventi culturali e commerciali. Questa decisione arriva in risposta ai disagi causati dalla frammentazione del mercato in più sedi provvisorie, resasi necessaria a causa dei lavori di riqualificazione di Via Brodolini. L’attuale situazione, con il mercato diviso tra Piazzale De Gasperi e Via Irpinia, ha generato disagi segnalati sia dagli operatori che dai cittadini.

Il nuovo indirizzo politico-amministrativo, formalizzato con una recente Delibera di Giunta, mira a individuare un’area che soddisfi criteri essenziali per lo sviluppo futuro del territorio. Tra questi, l’unicità e funzionalità: l’area dovrà essere sufficientemente ampia da ospitare tutti gli operatori in un’unica sede, ponendo fine alla frammentazione attuale e garantendo una maggiore accessibilità. Per quanto riguarda la compatibilità urbana, la sede dovrà integrarsi con il contesto cittadino senza causare disagi a residenti e traffico. Lo spazio sarà inoltre concepito per ospitare eventi di varia natura, valorizzando il territorio e rispondendo alla crescente domanda di manifestazioni turistiche, culturali e commerciali.

L’assessore comunale alle attività produttive, Omar Ture, ha commentato la decisione sottolineando l’importanza del progetto per la comunità locale. “Il mercato del mercoledì è un patrimonio sociale ed economico per la nostra città,” ha dichiarato Ture. “La soluzione attuale, pur avendo garantito la continuità dell’attività, ha evidenziato limiti che non possiamo ignorare. Non si tratta solo di trovare un nuovo spazio, ma di costruire un’opportunità strategica per il nostro territorio, creando un’area che possa essere un punto di riferimento per l’intero tessuto economico e culturale della comunità“. L’assessore ha poi aggiunto: “Siamo consapevoli dei disagi subiti da commercianti e cittadini in questo periodo. L’obiettivo dell’Amministrazione è agire con urgenza e metodo per individuare una sede definitiva che rispetti le esigenze di tutti, garantendo sicurezza, vivibilità e decoro. Vogliamo uno spazio che sia degno della storia del nostro mercato e, al tempo stesso adeguato, per accogliere eventi e iniziative che arricchiscano la nostra città“.

L’Amministrazione ha incaricato gli uffici tecnici di avviare l’analisi delle aree idonee. Il percorso prevede uno studio di fattibilità tecnico-economica e un’attenta fase partecipativa che coinvolgerà operatori, associazioni di categoria e residenti, per garantire una scelta condivisa e ponderata.