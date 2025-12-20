Facebook Instagram
Mesagne – Ance Brindisi dona agli anziani della Rsa S. Antonio da Padova le coperte realizzate con il progetto “Viva Vittoria”

Questa mattina il presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa, ha fatto visita alla RSA S. Antonio di Padova, donando agli anziani ospiti alcune coperte realizzate nell’ambito del progetto solidale “Viva Vittoria Brindisi”.

L’iniziativa, che ha riscosso una straordinaria partecipazione da parte della comunità locale, ha visto l’esposizione di oltre 1.500 coperte in piazza Santa Teresa, trasformata per l’occasione in un grande simbolo di condivisione e solidarietà. Grazie al coinvolgimento di cittadini, associazioni e volontari, la raccolta fondi collegata al progetto ha superato i 22 mila euro, destinati a sostenere iniziative sociali e di solidarietà sul territorio.

La donazione alla RSA rappresenta un ulteriore gesto concreto di attenzione verso le fasce più fragili della comunità, confermando il valore sociale del progetto “Viva Vittoria Brindisi” e l’impegno di Ance Brindisi nel promuovere iniziative che uniscono solidarietà, partecipazione e responsabilità sociale.

