MESAGNE – ANCHE OGGI NIENTE AUTO DALLE 17 NEL CENTRO STORICO

Il clima primaverile prevale nell immaginario di molte persone nel voler frequentare luoghi di attrattivita’ anche natalizia come sta accadendo per il centro storico di Mesagne .

Motivo per cui il Sindaco Toni Matarrelli ha inteso far emettere giorni or sono,una ordinanza di interdizione alla circolazione veicolare anche per oggi festività di Santo Stefano a partire dalle ore 17.00 del pomeriggio al fine di consentire la fruibilità piena ed in sicurezza a pedoni ovvero visitatori e turisti .

Personale della Polizia Licale ed associazione Polizia di Stato unitamente alla protezione civile comunale avranno cura di salvaguardare tale indirizzo.

“Ricordiamo tutti noi che il killer pandemico è in piena attività con la cd quarta ondata e che da alcune ore sono vigenti più restrittive norme tra cui vale la pena menzionare l obbligo della mascherina in luoghi aperti e frequentati indistintamente”.