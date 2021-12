MESAGNE – ARRIVANO ALTRI 5 MILIONI DI EURO

Ecco cosa scrive sulla sua pagina facebook il sindaco Toni Matarrelli:

Approvato il progetto “E uscimmo a riveder le stelle”: al via la rigenerazione urbana della zona Grutti-Calderoni Per la nostra Città il 2021 si chiude con un’ottima notizia: Mesagne è stata ammessa al finanziamento di 5 milioni di euro per la riqualificazione della zona “Grutti – Calderoni”.L’ufficialità è giunta con decreto del ministero dell’Interno, la proposta di rigenerazione urbana dell’area verrà realizzata con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Il progetto approvato rappresenta un interessante esempio di recupero ecosostenibile: nei mesi scorsi ha attirato l’interesse della regione Puglia, che l’ha recepito come modello pilota nell’ambito delle progettazioni urbanistiche alle quali vengono riconosciuti alti livelli di qualità, condividendone a livello nazionale la sperimentazione con il tavolo tecnico interregionale ITACA (Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).Non ci fermiamo, continuiamo a seguire con attenzione i progetti, avviati o presentati, per la rigenerazione di tutte le periferie cittadine.Grazie a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo storico risultato.