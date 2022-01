MESAGNE – AVVISO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI SU ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Avviso pubblico – Agevolazioni finanziarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’ufficio Servizi sociali della città di Mesagne informa che sul Sito istituzionale dell’Ente è disponibile l’avviso pubblico per le agevolazioni finanziarie per abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla legge n. 13 del 9 gennaio 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”).

La domanda per l’ottenimento del beneficio può essere presentata da:

Persone disabili che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

Persone che hanno a carico soggetti con disabilità in quanto genitori e tutori;

Persone che sostengono le spese in veste di proprietario dell’immobile o parente dei soggetti con handicap allo scopo di adeguare l’alloggio in cui risiede la persona disabile;

I referenti dei condomini ove risiedono soggetti disabili, per le spese di adeguamento relative a parti comuni.

La richiesta per l’ottenimento del contributo, relativamente all’anno 2022, dovrà pervenire entro il 1° marzo 2022. La domanda per la concessione dei contributi deve essere presentata in marca da bollo e indirizzata al Sindaco del Comune di Mesagne.

I modelli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e sito istituzionale della città di Mesagne, all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it.

Al modello compilato devono essere allegati: