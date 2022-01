MESAGNE – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER GLI AFFITTI ANNO 2020

L’ufficio Servizi sociali della città di Mesagne informa che sul Sito istituzionale dell’Ente è disponibile il bando pubblico per l’attribuzione di contributi integrativi destinati al pagamento del canone di locazione di immobili ad uso abitativo (art.11 della legge 9.12.1998 n. 431, atto dirigenziale regionale n. 514 del 13/12/2021). Possono richiedere il beneficio i cittadini residenti nel Comune di Mesagne i cui alloggi – condotti in locazione a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato per l’anno 2020 – abbiano caratteristiche di edilizia economica popolare.

Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare alla data dell’1.1.2020 del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento per un alloggio adeguato alle esigenze della famiglia, nel Comune di Mesagne e sul territorio nazionale; il soggetto locatore non deve avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all’anno 2020 e il contributo sarà corrisposto in percentuale, tenuto conto dei mesi di registrazione del contratto per l’anno 2020. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata sugli appositi modelli in distribuzione presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Mesagne o scaricata direttamente dal Sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it, attraverso il quale è anche possibile visionare l’avviso completo.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 24 febbraio 2022 mediante consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne sito in via Roma.Per ulteriori informazioni e supporto è possibile rivolgersi al personale dell’ufficio comunale ai Servi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 (per prenotazione chiamare ai numeri 0831/732213 – 0831/732233).