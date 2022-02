MESAGNE – AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A DIRETTORE DEL CONSORZIO ATS BR 4

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A DIRETTORE

DEL CONSORZIO ATS BR 4

Si rende noto che è indetto l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina a Direttore del

“Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di Welfare dell’Ambito territoriale sociale BR/4” avente

sede legale in Mesagne (BR) Via Santacesaria n. 7.

La candidatura, deve essere indirizzata al “Consorzio Ambito Territoriale Sociale BR4”, inviata tramite PEC

(Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: consorzio@pec.ambitomesagne.it entro e non oltre le ore 12.00

del 21.02.2022.

Per tutte le informazioni in merito è possibile scaricare l’Avviso dal sito istituzionale del Consorzio

www.ambitomesagne.it e/o dai siti istituzionali dei Comuni consorziati (Cellino San Marco, Erchie, Latiano,

Mesagne, San Donaci, San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna).