Mesagne (BR). I Carabinieri incontrano gli studenti: educazione alla legalità e confronto sul bullismo

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Mesagne, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato gli studenti della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – Moro” di Mesagne. All’incontro, tenuto dal Comandante della Stazione, Luogotenente C.S. Luigi D’Oria e dal Dott. Mingolla Giuseppe, psicologo, hanno partecipato 70 studenti e il corpo docenti.

Numerosi sono stati i temi trattati attinenti alla formazione della cultura della legalità, con specifici dettagli su violenza di genere, uso consapevole dei social network e i pericoli che possono derivare da una incontrollata navigazione sul web, la diffusione di sostanze stupefacenti fra i giovani e i rischi per la salute che ne derivano dal consumo, oltre alle relative conseguenze amministrative e penali.

Dibattito costruttivo, con un particolare approfondimento sul delicato tema del bullismo, il prezioso intervento dello psicologo, Dott. Mingolla, ha analizzato le conseguenze penali, civili e traumatiche.

L’attiva partecipazione di diversi alunni ha permesso di analizzare in modo semplice e chiaro, con termini appropriati, la tipologia delle condotte più comuni poste in essere dai “bulli” e, in generale, da soggetti che attuano azioni aggressive e di prevaricazione verso gli altri, chiarendo altresì alcuni dubbi rappresentati.

L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia dell’Istituzione.