MESAGNE CAPITALE CULTURA, ARESTA (M5S) : “SELEZIONE NELLA TOP 10 DIMOSTRA SERIETA’ DELLA NOSTRA PROPOSTA”

“Ci siamo! Mesagne è stata selezionata tra le 10 finaliste per l’edizione del 2024 della Capitale italiana della Cultura. Un primo grande passo che premia la nostra città e le sue istituzioni elettive e culturali. Viene così riconosciuta la serietà della nostra proposta frutto della sinergia che deriva dall’aver fatto squadra mettendo insieme tutte le forze migliori. Siamo in compagnia di città bellissime e straordinarie, felici anche per questo della selezione che ci consente di giocare questa proposta fino all’ultimo.

Il 3 e 4 marzo le 10 città della Top Ten saranno audite in video conferenza dalla giuria voluta dal Ministero della Cultura per indicare al ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea. Mesagne è in gioco, sa di avere le carte in regola per diventare Capitale italiana della cultura. Avanti così!”

E’ quanto si legge nella pagina Facebook di Giovanni Luca Aresta, deputato pugliese del M5S.