MESAGNE CAPITALE DELLA CULTURA 2024 – DOMANI APPUNTAMENTO AL TEATRO COMUNALE

Capitale italiana della Cultura 2024, la proclamazione: appuntamento al Teatro Comunale di Mesagne domani, mercoledì 16 marzo alle 10.30

Con riferimento alla procedura di selezione per la “Capitale italiana della cultura” 2024, per la quale Mesagne è finalista, domani, mercoledì 16 marzo 2022, alle ore 11 presso la Sala Spadolini del Collegio Romano a Roma, avrà luogo la cerimonia di proclamazione della città vincitrice. Prenderanno parte all’iniziativa, in presenza, il sindaco di MesagneAntonio Matarrelli e l’arch. Simonetta Dellomonaco, coordinatrice del progetto di candidatura.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming dal ministero della Cultura: l’Amministrazione Comunale – su proposta dell’avv. Marco Calò, coordinatore politico per Mesagne2024 – invita a seguire questo emozionante momento presso il Teatro Comunale di Mesagne, in via Federico II Svevo: Appuntamento alle ore 10.30.