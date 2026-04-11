Mesagne – C’è intesa sulla candidatura a Sindaco di Francesco Rogoli. Ancora incerto lo schieramento a suo sostegno

Sembra fatta per la candidatura a Sindaco di Mesagne per lo schieramento di centro sinistra. Il segretario provinciale del Partito Democxratico ed assessore comunale uscente Francesco Rogoli dovrebbe avere la meglio sugli altri possibili candidati, anche se l’ufficializzazione dovrebbe avvenire nelle prossime ore. resta da risolvere, infatti, il problema della coalizione visto che le liste che fanno capo a Luigi e Mauro Vizzino non dovrebbero far parte dello schieramento e quindi potrebbero proporre proprio Luigi Vizzino come candidato alternativo, in aggiunta alla candidata del centro destra.