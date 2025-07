Mesagne celebra la Madonna del Carmine con tre serate di musica e tradizione

Mesagne celebra la Madonna del Carmine, Protettrice della città, con tre giorni di eventi che uniranno fede, musica e tradizione. Nell’ambito delle festività patronali, sono in programma tre attesi eventi musicali in Piazza Vittorio Emanuele II nelle serate del 15, 16 e 17 luglio, in concomitanza con i festeggiamenti religiosi.

Dalle ore 21:30 di martedì 15 luglio la piazza si animerà con l’energia dei Terraròss, gruppo noto per il coinvolgente repertorio di musica popolare. Specializzati nell’interpretazione e riadattamento di brani della tradizione pugliese e mediterranea, oltre che nella composizione di nuovi pezzi fedeli al loro stile, i Terraròss faranno ballare il pubblico con tarantelle, pizziche e tammurriate. La formazione vanta innumerevoli concerti in Italia e all’estero, promettendo uno spettacolo indimenticabile.

La serata di mercoledì 16 luglio vedrà protagonista la storica Banda “Walter Tommasino” Città di Manduria, che si esibirà in Piazza Porta Grande a partire dalle ore 21:30. Con il motto “Antica passione, nuovo slancio“, la formazione dal 1874 continua a dare voce alle emozioni delle feste patronali. Sotto la direzione del M° Antonio Errico Agnello, la Banda di Manduria rappresenta un vero e proprio patrimonio, capace di intrecciare note e sentimenti per unire le generazioni attraverso la musica.

Il gran finale, giovedì 17 luglio, sarà affidato a Michele Zarrillo, atteso sul palco della piazza alle ore 22:00. Il celebre cantautore romano, che ha recentemente celebrato i 30 anni del suo intramontabile successo “Cinque giorni“, regalerà al pubblico un’emozionante esibizione. Sarà l’occasione per ascoltare brani indimenticabili come “Una rosa blu“, “L’acrobata“, “Mani nelle Mani” e “La notte dei pensieri” – con cui vinse il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte nel 1987. Non mancheranno anche “Il canto del mare“, “L’elefante e la farfalla” e “Ragazza d’argento“, ripercorrendo le tappe di una lunga e brillante carriera artistica.

Anche le processioni avranno il loro accompagnamento musicale: il 15 luglio sarà il Concerto bandistico Fasano – Leo ad accompagnare la Madonna durante la solenne processione, mentre il 17 luglio questa importante funzione verrà assolta dalla Banda Giovanile Città di Mesagne. La città si prepara a vivere tre giornate dedicate alla fede e alla tradizione, impreziosite dall’atmosfera delle luminarie e dalla spiritualità delle preghiere della Novena.