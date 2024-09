Mesagne – Cerimonia di Inaugurazione della nuova Comunità residenziale socio-educativa e riabilitativa “Domus Ada” dedicata a persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico.

Mesagne – MAXIMUM SRL è lieta di annunciare l’inaugurazione ufficiale di “Domus Ada”, una struttura residenziale socio-educativa e riabilitativa, dedicata all’accoglienza e al sostegno delle persone affette da disturbo dello spettro autistico. La struttura, autorizzata e accreditata dalla Regione Puglia con Determina Regionale n. 00205 del 18 luglio 2023, rappresenta un progetto innovativo nel campo dell’assistenza alle persone con autismo.

La cerimonia di inaugurazione si terrà giovedì 12 settembre 2024 alle ore 12:00 presso la sede della struttura, situata in Via Po n. 53, Mesagne.

Domus Ada offre percorsi riabilitativi personalizzati volti a favorire l’integrazione sociale, l’educazione e lo sviluppo delle capacità individuali delle persone affette da disturbo dello spettro autistico. L’obiettivo è garantire un ambiente sicuro e stimolante, in cui ogni ospite possa ricevere un supporto completo e altamente professionale, migliorando così la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie.

La struttura, concepita con spazi moderni e all’avanguardia, è progettata per rispondere alle esigenze specifiche delle persone autistiche. Un’équipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e specialisti nel settore lavora in sinergia per offrire un servizio di elevata qualità.

La cerimonia di inaugurazione sarà arricchita dalla benedizione della struttura da parte di S.E.R. Monsignor Giovanni Intini, Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni, e vedrà la partecipazione di autorità locali, operatori del settore e cittadini.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.