MESAGNE. CERIMONIA POLIZIA DI STATO, D’ATTIS (FI): “LA VISITA DEL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI ONORA LA MEMORIA DI UN TERRITORIO CHE SI E’ RISCATTATO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La visita del Capo della Polizia Lamberto Giannini, in occasione del trentesimo anniversario del Commissariato di Polizia di Mesagne, ha onorato un territorio che ha saputo riscattarsi dalla morsa della criminalità organizzata e dalla mafia. Con la mia partecipazione ho espresso la più sincera gratitudine alle forze dell’ordine, il cui impegno quotidiano concorre a far sentire la presenza dello Stato sul nostro territorio. La stessa gratitudine va rivolta a tutti gli altri uomini e donne dello Stato, a tutti gli amministratori locali di Mesagne che si sono succeduti nel tempo e che hanno contribuito, assieme alla società civile, a cambiare il destino di quel territorio. Hanno contribuito a tutto ciò anche gli operatori dell’informazione: i giornalisti in prima linea che non hanno avuto paura di raccontare la lotta alla criminalità in quegli anni. Per questo ho voluto essere accanto al Questore Ferdinando Rossi e al Sindaco di Mesagne Toni Matarrelli che, con grande sensibilità per le Istituzioni, hanno organizzato questa importante iniziativa. Oggi, ancora di più, lo Stato si è fatto sentire”.