MESAGNE – CONCERTO PER LA PACE E L’INCLUSIONE

Domani, Mercoledì 18 maggio, alle ore 18.00, presso l’auditorium dell’E. Ferdinando di Mesagne in via Eschilo si terrà il “Concerto per la pace e l’inclusione”, all’interno della XXXIII Rassegna Musicale Nazionale “La musica unisce la scuola”, indetta da INDIRE, organizzato ed animato da alunni e docenti del predetto istituto, con la straordinaria partecipazione dei Maestri Vincenzo Deluci e Camillo Bene accompagnati dall’AbilBand di AccordiAbili, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni al concetto di pace con una maggiore coesione e inclusività.

L’IISS E. Ferdinando è da sempre attento e presente alle iniziative di impegno sociale quale il valore incommensurabile della pace tra i popoli e dell’inclusione di tutte le diversità. In questo momento della storia, caratterizzato dalla tragica esplosione di guerre e conflitti, è necessario che la Pace diventi il tema della nostra riflessione comune e del nostro ‘essere scuola’ insieme, anche attraverso il linguaggio universale della musica.

Il concerto, dunque, rappresenta un’occasione importante per aprire ulteriormente la scuola al territorio, accrescere negli studenti e nelle comunità locali la consapevolezza e la coscienza di una fratellanza tra popoli e di un dialogo interculturale, convinti che l’interdipendenza planetaria si costruisce in primis dentro le aule scolastiche.