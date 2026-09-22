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Mesagne – Confcommercio nel cuore della città. Successo per l’iniziativa “Swinga che ti passa”. Un tuffo nel passato, un viaggio musicale dagli anni 20 agli anni 50

Un po’ di quella magia nel cuore della città di Mesagne!

Ad animare la serata, organizzata da Confcommercio con il patrocinio del Comune, la straordinaria Dixie & Soda Band, la street band che con la sua musica frizzante, coinvolgente ed energizzante ha animato la piazza e le strade del centro storico e la partecipazione straordinaria  dei maestri e dei ragazzi della scuola Salento Swing People che hanno raggiunto la città dalle province di Brindisi, Lecce e Taranto per coinvolgere il pubblico nell’affascinante mondo dello Swing.

Confcommercio – presente all’evento con i dirigenti della delegazione di Mesagne e con quelli della sede provinciale –  ha sottolineato l’importanza di creare queste iniziative perché  i centri storici e le città vivono quando le persone le attraversano, si incontrano, si abbracciano, quando le attività commerciali alzano le saracinesche e quando le piazze tornano ad essere luoghi di socialità e condivisione.

È questo, in fondo, uno degli obiettivi di Confcommercio: contribuire a rendere le città sempre più vive, attrattive e vissute.

All’evento di Confcommercio hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco Francesco Rogoli ed il Presidente del >Consiglio della Regione Puglia Toni Matarrelli.

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