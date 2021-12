MESAGNE – CONTROLLI ANTICOVID: SANZIONATE 3 PERSONE E PROPOSTA CHIUSURA DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE

Mesagne. Servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione del fenomeno epidemico da Covid-19. Sanzionate 3 persone, avanzata proposta di chiusura per un esercizio commerciale.

Il 28 dicembre 2021, a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione impegnati in apposito servizio per il rispetto dei “protocolli Covid–19”, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale del luogo, a seguito del quale è emerso che il titolare, uno suo collaboratore sprovvisto di regolare assunzione intento a lavorare e un cliente erano privi di green pass (né da tampone, né da guarigione, né da vaccinazione). I tre sono stati sanzionati amministrativamente ed è stata altresì avanzata proposta alla Prefettura di Brindisi per la chiusura dell’attività commerciale e comunicazione al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Brindisi al fine di verificare la regolarità del rapporto lavorativo del citato collaboratore.