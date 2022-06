Crolla il solaio di una villetta in corso di ristrutturazione ed un operaio rimane ferito. E’ accaduto stamattina a Mesagne, sulla via per San Vito. La vittima dell’incidente si chiama M. D.C., 29 anni, di Locri. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, anche se la polizia locale di Mesagne ha già provveduto a disporre il sequestro del cantiere. L’operaio è stato trasportato in ospedale a Brindisi.