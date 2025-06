Un solaio in costruzione è crollato nel pieno centro di Mesagne, in via San Vito, ad angolo con via Cesare Battisti. per fortuna nel momento del crollo non c’era nessuno nella parte sottostante e quindi si è evitato il peggio. Ovviamente l’area interessata è stata transennata e adesso bisognerà stabilire cosa è realmente accaduto.

(foto repertorio)