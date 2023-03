MESAGNE – “DICO DONNA DICO DIRITTI”. AVVIATO GRUPPO DI SOSTEGNO PER CAREGIVER

Sarà attivato gratuitamente presso il Centro Ascolto Famiglia “Marcella Di Levrano”

Mesagne – Caregiver, tradotto dall’inglese, identifica una persona che “dà le cure”, che si occupa dunque in ogni aspetto di qualcuno che ha bisogno, prendendosi cura di una persona anziana, malata o disabile. I caregiver, fonte Istat, sono più di 12 milioni e sono soprattutto donne, di età compresa tra 45 e 55 anni, si tratta di persone che spesso svolgono anche un lavoro fuori casa ma che nel 60% dei casi si sono trovare costrette a lasciare il lavoro per prendersi cura della persona malata. Solitudine, emarginazione, paura dello stigma, portano queste donne a chiudersi intorno alla malattia, in stretta correlazione con la condizione del proprio caro. Per loro, a Mesagne, presso il Centro Ascolto Famiglie Marcella “Di Levrano”, nasce un gruppo di auto mutuo aiuto contro l’isolamento sociale, familiare ed emotivo che deriva dal carico assistenziale.

“Essere caregiver – ha dichiarato il sindaco di Mesagne, on. Antonio Matarrelli – comporta un carico emotivo che, associato alla tendenza a non dedicare tempo a sé stessi, a lungo andare può determinare un generale peggioramento della qualità di vita, arrivando a causare ansia e depressione. In numerosi contesti, i gruppi di auto mutuo aiuto hanno dimostrato la loro efficacia a favore di queste figure fondamentali per il nostro tessuto familiare e sociale, offrendo conforto e confronto attraverso una rete di supporto e protezione basata sullo scambio di esperienze”. “Abbiamo chiamato il gruppo “Il mondo fuori” – ha spiegato la responsabile del progetto “Dico Donna Dico Diritti”, dr.ssa Serena Mingolla – per rappresentare uno spazio sicuro in cui per il tempo in cui le partecipanti si incontreranno, il tempo sarà solo per loro. Per il gruppo sono stati programmati laboratori tenuti da psicologhe e facilitatori con diverse attività, ma come caratteristica dei gruppi AMA, i partecipanti sono tutti alla pari trovando beneficio proprio nella dinamica di scambio e reciprocità tra persone e nella opportunità protetta di esprimersi e condividere i propri vissuti”. “Con questa iniziativa – ha concluso il presidente del Consorzio BR4, dott. Antonio Calabrese – vogliamo contribuire a valorizzare ulteriormente il ruolo che le relazioni sociali assumono ai fini della promozione del benessere psicofisico delle persone, riconoscendo l’insostituibile funzione di sostegno attivata dalle e dai caregiver a favore delle nostra comunità”.

La partecipazione al gruppo è libera e gratuita, gli appuntamenti si terranno ogni martedì dalle 16,30 alle 18,30 presso il Centro Ascolto Famiglia “Marcella Di Levrano”, all’interno dell’Ospedale di Mesagne. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a infoconchiglia@gmail.com o via WhatsApp allo 3381279494. Il gruppo di auto mutuo aiuto “Il mondo fuori” è promosso dall’Associazione Conchiglia APS ETS in collaborazione con il Consorzio dei Comuni dell’Ambito BR4 e il Comune di Mesagne nell’ambito del Progetto Dico Donna Dico Diritti sostenuto dalla Regione Puglia attraverso l’avviso Puglia CapitaleSociale 3.0. Il gruppo rientra nel Piano d’Azione dedicato dal Progetto “Dico donna Dico Diritti – incubatore dei diritti di bambine, ragazze e donne” a tutte le generazioni che da luglio 2022 ha realizzato laboratori di inclusione nel Primo e Secondo Circolo Didattico; laboratori di comunicazione per le/gli adolescenti e iniziative di divulgazione scientifica dedicate alla salute della donna adulta.