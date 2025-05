Mesagne – Domani “La Manovella” presenta “Radici”

Domani, Venerdì 2 maggio alle ore 20.30, nelle Officine Ipogee di piazza Sant’Anna dei Greci, l’associazione “La Manovella” presenta RADICI, uno spettacolo di e con Antonio Anzilotti De Nitto.Al centro dell’opera c’è la diversità, esplorata attraverso un punto di vista estremo, quello di un’epoca in cui essere “diversi” significava essere esclusi, perseguitati, eliminati. L’autore sceglie i campi di concentramento nazisti come luogo simbolico per raccontare le molte sfaccettature dell’emarginazione, prendendo spunto dalla stella di Davide e dai suoi colori, ognuno associato a una categoria umana stigmatizzata e condannata: ebrei, rom, omosessuali, emigrati, “asociali”, oppositori politici, criminali comuni, testimoni di Geova, disabili.Attraverso una potente sequenza di monologhi, RADICI dà voce a storie dimenticate e a vite spezzate, portando in scena tre uomini, ciascuno testimone di una diversa sfumatura dell’essere “diverso”. Le loro vicende si intrecciano in un viaggio intenso, profondo, toccante. Antonio Anzilotti De Nitto offre un’interpretazione di straordinaria intensità, capace di avvolgere lo spettatore in un’atmosfera di intimità e coinvolgimento emotivo.RADICI è uno spettacolo che scuote, emoziona e invita a riflettere sull’importanza dell’autenticità, celebrando la bellezza e la forza della diversità. Un appuntamento da non perdere, per chi crede che il teatro possa ancora accendere coscienze e seminare consapevolezza. L’ingresso è per tutti i soci ARCI e per chi intende tesserarsi.