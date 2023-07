MESAGNE – DOMANI “NOTTE BIANCA DEI BAMBINI” A PARCO POTI’

Notte bianca dei bambini e cartoon cover band, divertimento assicurato per i bambini e per le famiglie che li accompagneranno nella magica atmosfera creata per loro: ad attenderli al Parco “Potì”, venerdì 14 luglio alle ore 21, troveranno divertenti mascotte e personaggi Disney con cui scambiare abbracci e scattare foto. E ancora: il meraviglioso mondo delle bolle giganti, il coinvolgente spettacolo di Magia, l’effervescente spettacolo del giocoliere equilibrista, l’irresistibile Clown, il suggestivo spettacolo del Mimo, il super Gonfiabile di Cars e tante altre soprese. L’iniziativa è organizzata da Lab Communications nell’ambito del cartellone “MesagnEstate 2023” promosso dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione e la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati del progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione della Coop. “Oasi” di Mesagne. Evento gratuito.